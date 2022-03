Berlin

Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg sinken weiter

31.03.2022, 07:57 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg sind erneut leicht gesunken. In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen knapp 954 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. An den Vortagen lagen die Werte zum Teil deutlich über 1000. Berlin hat damit die niedrigste Zahl aller Bundesländer. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1625.

7613 neue Corona-Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei rund 905.000. Zwölf neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden bislang 4381 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz bei knapp 1193. In den Vortagen betrug der Wert mehr als 1200. 7228 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei knapp 686.000 lag. Mit zwölf neuen Todesfällen starben inzwischen 5417 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.