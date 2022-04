Berlin

BR Volleys vor zweitem Halbfinale: "Wir müssen noch zulegen"

01.04.2022, 09:24 Uhr | dpa

Kaweh Niroomand hat die Spieler der Berlin Volleys noch einmal eindringlich ermahnt. Vor dem zweiten Playoff-Halbfinalspiel bei den United Volleys Frankfurt am Samstag (19.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) appellierte der 69-jährige Geschäftsführer an die Mannschaft: "Der Anfang ist gemacht. Aber wir müssen noch zulegen. Wir brauchen jetzt in der Schlussphase der Saison unsere Bestform."

Im ersten Halbfinale am Mittwoch hatten die BR Volleys gegen die Hessen nach zwei überzeugend gespielten Sätzen stark nachgelassen. Dennoch sprang ein 3:1-Sieg heraus und die 1:0-Führung in der Playoff-Serie Best of five. "Dieses Spiel hat gezeigt: Wir müssen die Spannung permanent hoch halten. Nur dann können wir uns in Frankfurt den ersten Matchball für das folgende Heimspiel am Mittwoch erkämpfen", sagte Außenangreifer Ruben Schott.

Wer in diesem Duell zuerst drei Siege schafft, bestreitet die Endspiele gegen den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen den SWD powervolleys Düren und dem VfB Friedrichshafen (Playoff-Stand: 0:1).

Am Samstag müssen sich die BR Volleys jedoch auf noch intensivere Gegenwehr der United Volleys einstellen als in der ersten Begegnung. "Die Frankfurter werden ihre Lehren aus dem ersten Spiel gezogen haben. Für die geht es fast schon um alles", sagte Berlins Mittelblocker Nehemiah Mote.

Für die Berliner ist das Weiterkommen nahezu ein Muss, weil sie sich als Finalist auch wieder für die Champions League qualifizieren würden. Und die Spiele in der Königsklasse hält Niroomand für die Entwicklung der Mannschaft und des gesamten Vereins für enorm wichtig. Hingegen können die United Volleys Frankfurt unbekümmert aufspielen. "Unser Saisonziel haben wir mit dem Einzug ins Halbfinale erreicht. Was jetzt kommt, sind die Extras", sagte Frankfurts Cheftrainer Christophe Achten.