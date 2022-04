Berlin

Bischof Stäblein verurteilt Anfeindungen von Russen

01.04.2022, 16:24 Uhr | dpa

Der Berliner Bischof Christian Stäblein hat Anfeindungen von Menschen mit russischen Wurzeln wegen des Kriegs in der Ukraine verurteilt. "Wer hier Keile zwischen russlandstämmige Menschen und andere treiben will, wird mit unseren Widerworten zu rechnen haben", sagte er am Freitag laut Redemanuskript bei einer Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Berlin.

"Russland und die russischen Menschen gehören zu unserem Europa. Völkerrechtswidrige Kriege, Kriege, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, die gehören nicht zu Europa, nicht mehr, nie mehr. Das wollen wir festhalten und unterscheiden."

Stäblein, der seit kurzem Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, würdigte das Engagement vieler Menschen, Initiativen und Institutionen bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. "Die Zusammenarbeit von Politik, Kirchen und Diakonie, von Kommune, Ländern und Gemeinden ist beeindruckend", sagte er. "Der Einsatz der Zivilgesellschaft ist enorm."

Er sei froh und dankbar, so Stäblein, "dass wir ein Land erleben, dass aus den Erfahrungen von 2015, 2016 und 2017 eben nicht den Schluss gezogen hat, dass Geflüchtete nicht willkommen sind". Im Gegenteil: "Der Realitätssinn, der mit diesen Jahren gewachsen ist, hat die Herzen nicht verschlossen. Und das ist gut so, es ist ermutigend auch für die nächsten Wochen und Monate. Wir werden einen langen Atem brauchen, alle miteinander." Stäblein schlug vor, dass die Landeskirche 1,5 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe bereitstellt.

Die Synode ist das Parlament innerhalb der Landeskirche. Zum EKBO-Gebiet gehören Berlin, weite Teile Brandenburgs sowie die Oberlausitz in Sachsen.