Berlin

Mann von Taxi mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt

03.04.2022, 11:24 Uhr | dpa

In Berlin-Spandau ist ein 62-Jähriger bei einem Unfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen fuhr ein Taxi in eine Einfahrt zu einem Parkplatz, an dem der 62-Jährige saß. Das Auto erfasste den Mann und schleifte ihn mit. Obwohl ein Zeuge den Autofahrer darauf aufmerksam machte, hielt dieser erst nach mehreren Metern, fuhr dann rückwärts und floh vom Unfallort. Der 62-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern laut Polizei weiter an.