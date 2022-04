Berlin

Autos brennen in Lichtenrade und Wilhelmstadt

04.04.2022, 08:52 Uhr | dpa

In der Nacht haben in Berlin-Lichtenrade und Berlin-Wilhelmstadt zwei Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte aus noch nicht geklärter Ursache am Montagmorgen zunächst am Lichtenrader Damm, Ecke Goethestraße, und später auch in der Heerstraße je ein Wagen komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte die Brände der Fahrzeuge.