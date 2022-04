Berlin

Drei Männer bei Auseinandersetzung im Wedding verletzt

04.04.2022, 09:59 Uhr | dpa

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung sind in Berlin-Wedding drei Männer verletzt worden. Dabei erlitt ein 21-Jähriger so schwere Kopfverletzungen, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste und später auf die Intensivstation kam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein Zustand sei jedoch stabil, hieß es. Ein 27-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Bein und musste ebenfalls operiert werden. Ein 26-Jähriger wurde durch einen Stich in den Arm leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Müllerstraße zwischen den Männern zu einem zunächst verbal ausgetragener Streit gekommen, der vor der Tür eskalierte. Dabei zog einer der Beteiligten ein Messer. Der 26- und der 27-Jährige hatten sich zunächst vom Tatort entfernt, wurden aber von der Polizei in dessen Nähe aufgegriffen. Warum es zu dem Streit kam und wie genau sich die Tat abspielte, war zunächst noch unklar.