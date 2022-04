Berlin

3:0 gegen Frankfurt: BR Volleys kommen dem Endspiel nahe

06.04.2022, 21:13 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind im Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft wieder im Vorteil. Im dritten Playoff-Duell mit den United Volleys Frankfurt behauptete sich der Titelverteidiger am Mittwoch daheim souverän mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) und ging in der Serie Best of five mit 2:1 Siegen in Führung. Am kommenden Samstag könnte der Hauptstadtclub mit einem weiteren Erfolg in Frankfurt den Finaleinzug vorzeitig perfekt machen.

Vor 2819 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle übernahmen die Gastgeber schnell die Spielkontrolle. Insbesondere mit ihrem stabilen Block trieben sie den Gegner fast zur Verzweiflung. Auch Diagonalangreifer Benjamin Patch steigerte seine Durchschlagskraft bei den präzisen Zuspielen von Sergej Grankin beträchtlich im Vergleich zu der 2:3-Niederlage vier Tage zuvor in Frankfurt.

Über die Zwischenstände von 12:8 und 18:11 entschied Patch den ersten Durchgang mit dem zweiten Satzball. Auch danach hielt der amtierende Meister den Druck auf den Gegner konstant hoch. Ein Ass von Timothee Carle zum 25:17 beendete den von den BR Volleys ebenso dominant gestalteten zweiten Abschnitt.

Der Widerstand der Hessen war damit aber keineswegs gebrochen. Den Ausgang des dritten Durchgangs hielten die Gäste bis in die Schlussphase hinein offen. Patch nutzte am Ende dann aber den ersten Matchball zum Erfolg der insgesamt stark auftrumpfenden BR Volleys.