Berlin

Geldautomat gesprengt: Zwei Männer vor Gericht

29.04.2022, 02:39 Uhr | dpa

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin-Lichtenrade stehen zwei Männer ab Freitag (9.15 Uhr) vor Gericht. Die 31- und 28-Jährigen sollen bei der Tat im November 2021 mit einem weiteren Komplizen agiert und 88.000 Euro erbeutet haben. Der 31-Jährige habe als Fahrer des Fluchtautos auf bis zu 140 Stundenkilometer beschleunigt und ein als Straßensperre aufgestelltes Polizeifahrzeug gerammt, heißt es in der Anklage. Die beiden Männer müssen sich in dem Prozess am Berliner Landgericht wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung, Diebstahls mit Waffen und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.