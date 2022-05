Berlin

Tödliche Messerattacke auf Rummel: Polizei sucht Zeugen

01.05.2022, 14:39 Uhr | dpa

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 25-Jährigen auf einem Berliner Rummel hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Mehrere Männer gerieten nach bisherigen Ermittlungen am späten Samstagabend im Volkspark Hasenheide in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige soll dabei durch Stiche verletzt worden sein, nachdem er eine Schusswaffe gezogen haben soll. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Die Berliner Polizei sucht nun Fotos, Videos und Zeugen zu dem Vorfall beim Volksfest "Neuköllner Maientage". Ebenso werden Beobachtungen zur Flucht des oder der Tatverdächtigen gesucht. Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes entgegen.

Ob es sich um einen oder mehrere Tatverdächtige handelte, war nach Polizeiangaben bislang nicht bekannt. Auch das Tatmotiv bleibt zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin.