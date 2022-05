Berliner Pokal-Endspiel um die Mittagszeit

Das Finale um den Berliner Landespokal wird am 21. Mai zur Mittagszeit im Mommsenstadion in Berlin-Wilmersdorf angepfiffen. Der Deutsche Fußball-Bund gab am Freitag die Anstoßzeiten fĂŒr die Partien am "Finaltag der Amateure" bekannt. Um 12.15 Uhr beginnt demnach das Spiel zwischen der VSG Altglienicke und Viktoria Berlin. Der Sieger der Begegnung steht in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.