Ein neues Windrad in Hessen im ersten Quartal

In den ersten drei Monaten des Jahres ist in Hessen nur ein Windrad neu ans Netz gegangen. Im ersten Quartal 2021 waren es nach Zahlen des Bundesverbands Windenergie noch drei gewesen, wie dieser am Freitag in Berlin mitteilte. Im Schnitt der Jahre 2014 bis 2018 waren in Hessen im ersten Quartal jeweils 24 Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden - im gesamten Jahr 2021 waren es 18.