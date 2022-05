Hertha bangt weiter: 1:2 gegen Mainz

Felix Magath muss mit Hertha BSC weiter bangen und jetzt dem FC Bayern M├╝nchen die Daumen dr├╝cken. Durch das 1:2 (0:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 verpasten die Berliner am Samstagabend den m├Âglichen vorzeitigen Klassenerhalt in der Fu├čball-Bundesliga. Silvan Widmer (25. Minute) und Stefan Bell (81.) verdarben der Hertha und ihrem als Retter im M├Ąrz geholten Trainer Magath mit ihren Toren die erhoffte Feier vor den eigenen Fans. Davie Selke (45.+5) gelang mit seinem Foulelfmeter nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Bei vier Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart ist die Hertha noch an diesem Wochenende gerettet, wenn die Schwaben am Sonntag bei den Bayern verlieren. Allerdings: Gelingt Stuttgart ein Unentschieden bei dem zuletzt lethargischen Meister, muss die Hertha am letzten Spieltag bei Borussia Dortmund punkten, sonst droht wom├Âglich doch noch Platz 16 und die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten.