Trainingsauftakt von Europa-League-Starter am 20. Juni

Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntag haben sich die Profis des 1. FC Union Berlin in den Urlaub verabschiedet. Bis zum 20. Juni haben sie Zeit, die Erlebnisse der abgelaufenen Saison mit dem Einzug in die Europa League so richtig zu verarbeiten und sich für die anstehenden Aufgaben zu erholen. Mit allen Spielern rechnet Trainer Urs Fischer zum Auftakt aber noch nicht, die Nationalspieler werden etwas später zum Kader stoßen.

Bis zum Beginn der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga wird es für den Tabellenfünften der am Samstag zu Ende gegangenen Spielzeit noch eine Weile dauern. Das Eröffnungsspiel ist am 5. August. Bereits zwischen dem 29. Juli und dem 1. August startet der DFB-Pokal, in dem es Union zuletzt bis ins Halbfinale geschafft hatte. Die Auslosung zur Europa League steht am 26. August an. Erster Spieltag der Gruppenphase ist am 8. September 2022.