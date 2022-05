Polizei: Relegation in Hamburg Hochrisikospiel

Die Hamburger Polizei hat das R├╝ckspiel in der Relegation zwischen dem Fu├čball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin und dem Zweitligisten Hamburger SV am kommenden Montagabend zum Hochrisikospiel erkl├Ąrt. Eine Hundertschaft aus Berlin werde zur Unterst├╝tzung nach Hamburg kommen, Beamte aus der Hansestadt seien auch bereits am (heutigen) Donnerstag in Berlin im Einsatz, teilte die Hamburger Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit.