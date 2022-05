Hertha ohne Lotka und Boateng in Relegation gegen HSV

Antreiber Kevin-Prince Boateng fehlt ebenfalls in der Startelf, daf├╝r kommt der Juniorenspieler Luca Wollschl├Ąger ├╝berraschend in der Anfangsformation zum Einsatz. Niklas Stark ersetzt in seinem letzten Heimspiel f├╝r die Hertha den gelbgesperrten Santiago Ascacibar. Mit Blick auf Boateng sagte Magath bei Sat.1 : "Er ist nicht konditionell in der Verfassung wie andere Spieler."

Der HSV geht mit fast der gleichen Startformation wie beim 3:2 gegen Hansa Rostock , mit dem Platz drei in der Zweiten Liga und die Relegationsteilnahme gesichert wurden, in die Partie vor gut 75 000 Zuschauern im Olympiastadion. Lediglich Josha Vagnoman wird von Trainer Tim Walter durch Maximilian Rohr ersetzt.

Die Hamburger wollen nach vier Jahren in die Bundesliga zur├╝ckkehren. Die Hertha hatte die direkte Rettung an den letzten drei Saisonspieltagen jeweils knapp verpasst und muss nun in der Relegation den siebten Abstieg der Club-Geschichte abwenden. Die Entscheidung f├Ąllt im R├╝ckspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Hamburg, wo Lotka laut Sky auch ausfallen k├Ânnte.