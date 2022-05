Pokalfinale: SC Freiburg hofft auf ersten großen Titel

Der SC Freiburg k├Ąmpft im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) um seinen ersten gro├čen Titel und die Kr├Ânung einer au├čergew├Âhnlichen Saison. Zum ersten Mal stehen die Badener im Endspiel im Berliner Olympiastadion. In der Fu├čball-Bundesliga spielten sie bis zum Ende um die Champions-League-Pl├Ątze mit und zogen als Tabellensechster letztlich in die Europa League ein. Die Partie in Berlin sei nun nochmal ein "absolutes Highlight", sagte Trainer Christian Streich. "Wenn wir den Pokal gewinnen w├╝rden, w├Ąre es toll." Leipzig steht zum dritten Mal in vier Jahren im Pokalfinale, verlor die ersten zwei allerdings.