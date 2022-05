Schon wieder brennt ein Auto in Berlin. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr versucht, zu löschen. Und der Eigentümer? Der rettet noch die letzten Habseligkeiten: zwei Kisten Bier.

In Berlin-Britz mussten Polizei und Feuerwehr am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Feuer anrücken. Ein Auto brannte auf der Gielower Straße, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete. Passanten hatten die Rettungskräfte verständigt, nachdem sie das brennende Fahrzeug entdeckt hatten.