BVG will Mobilitätsplattform Jelbi weiter ausbauen

BVG will MobilitÀtsplattform Jelbi weiter ausbauen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen ihre MobilitĂ€tsplattform Jelbi weiter ausbauen. Nach Angaben der BVG in einer Antwort auf eine Anfrage aus der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus haben rund 25 MobilitĂ€tsanbieter in Berlin ihr Interesse bekundet und sollen schrittweise in die Jelbi-App integriert werden, wie die "Berliner Morgenpost" (Freitag) berichtete. Über die App können unter anderem E-Scooter, FahrrĂ€der und Carsharing-Fahrzeuge gebucht, Tickets fĂŒr Busse und Bahnen gekauft und Taxis bestellt werden.