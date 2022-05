Gespräche zu 9-Euro-Ticket auf einigen IC-Abschnitten laufen

Wenige Tage vor dem Start des 9-Euro-Tickets sind noch nicht sĂ€mtliche Fragen zum Geltungsbereich geklĂ€rt. So gilt die Aktionsfahrkarte nicht auf einigen Intercity-Abschnitten, auf denen FahrgĂ€ste mit anderen Nahverkehrsfahrkarten zusteigen dĂŒrfen, wie die Bahn am Freitag verdeutlichte. Diese FernverkehrszĂŒge werden in der Reiseauskunft neben der IC- mit einer Regionalzug-Kennzeichnung ausgewiesen. Dabei stehe der Hinweis "9-EUR-Ticket nicht gĂŒltig", sagte ein Sprecher. Nach Angaben der Bahn laufen zu dem Thema regional noch GesprĂ€che. Bei Kunden hatte die Regelung in den vergangenen Tagen zu Verwirrung gefĂŒhrt.