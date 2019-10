Bielefeld

Sperrung auf der A30: Autofahrer müssen mit Stau rechnen

10.10.2019, 07:22 Uhr | dpa

Auf der A30 bei Bielefeld müssen Autofahrer am Donnerstagmorgen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Nach einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen in der Nacht ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover zwischen Bünde und Hiddenhausen bis mindestens 7.00 Uhr voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Bergungsarbeiten werde die Sperrung aber voraussichtlich länger dauern, sagte ein Sprecher. Die Autofahrer werden ab Bünde von der Autobahn abgeleitet.

Bei dem Unfall war der Fahrer des auffahrenden Lastwagens schwer verletzt und aus dem Führerhaus befreit worden. Lebensgefahr besteht nach Angaben des Sprechers aber nicht.