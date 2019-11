Bielefeld

Unfall mit acht Autos in Sennestadt: sieben Verletzte

15.11.2019, 09:35 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit acht beteiligten Autos sind am Freitagmorgen in Bielefeld-Sennestadt sieben Menschen verletzt worden. Ein Kleinbus sei aus zunächst unbekannten Gründen auf einen Wagen aufgefahren und habe fünf weitere Autos ineinandergeschoben, sagte eine Polizeisprecherin. Ein weiteres Auto sei durch umherfliegende Teilen beschädigt worden. Die Paderborner Straße, an der der Unfall passiert war, wurde in beide Richtungen gesperrt. Zum Gesundheitszustand der Verletzten gab es zunächst keine näheren Informationen.