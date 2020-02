Bielefeld

Max Weißkirchen und Yvonne Li erneut Badminton-Meister

02.02.2020, 15:59 Uhr | dpa

Max Weißkirchen und Yvonne Li haben bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld ihre Einzel-Titel erfolgreich verteidigt. Der 23 Jahre alte Weißkirchen (1. BC Beuel) besiegte am Sonntag im Endspiel Lars Schänzler (TV Refrath) mit 21:18, 14:21, 21:14 und triumphierte damit zum dritten Mal in Serie.

Die 21-jährige Yvonne Li, die auf bestem Wege zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist, setzte sich in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mit 21:12, 16:21, 21:8 gegen Fabienne Deprez (FC Langenfeld) durch. Zusammen mit ihrer Vereinskollegin aus Lüdinghausen Linda Efler gewann sie auch den Doppel-Wettbewerb. Das Duo besiegte im Finale Kilasu Ostermeyer und Franziska Volkmann (Refrath/Bischmisheim) mit 21:18, 21:10.