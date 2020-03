Bielefeld

15-Jähriger fährt unter Drogen Auto

07.03.2020, 12:25 Uhr | dpa

Eine Spritztour von vier Jugendlichen hat nach etwa zehnminütiger Flucht vor der Polizei geendet. Der 15 Jahre alte Fahrer habe unter Drogen gestanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen war Beamten demnach in der Nacht auf Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Obwohl dazu aufgefordert, hielt der Fahrer nicht an, sondern fuhr laut Polizei mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde weiter.

Nach etwa zehnminütiger Verfolgung habe die Fahrt auf einer Wiese geendet. Neben dem 15-Jährigen seien noch drei weitere Jugendliche in dem Auto gewesen. Sie seien ihren Eltern übergeben worden. Das Fahrzeug habe der Mutter eines der Jugendlichen gehört. Der Fahrer hatte laut Polizei nicht nur keinen Führerschein, sondern stand auch unter Drogeneinfluss. Ihn erwarte ein Verfahren.