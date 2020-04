Bielefeld

Corona-Zeiten: Ökumenisches Glockenläuten am Ostersonntag

02.04.2020, 14:32 Uhr | dpa

Am Ostersonntag sollen in katholischen und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen gleichzeitig die Glocken läuten. Zu diesem ökumenischen Zeichen riefen die drei evangelischen Landeskirchen und die fünf katholischen Bistümer im Bundesland ihre Gemeinden auf, wie die rheinische evangelische Kirche am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Danach sollen die Glocken von 9.30 bis 9.45 Uhr erklingen. Damit solle in der Corona-Krise die österliche Freude über den Sieg des Lebens zum Ausdruck gebracht werden. "Nachdem keine regulären Gottesdienste möglich sind, ist dieses gemeinsame Zeichen am höchsten christlichen Fest umso wichtiger", erklärte die Landeskirche.

An dem Aufruf beteiligen sich neben den Landeskirchen von Rheinland, Westfalen und Lippe die Erzbistümer Paderborn und Köln sowie die Bistümer Münster, Essen und Aachen, in denen insgesamt rund zwölf Millionen Christen leben.