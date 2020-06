Bielefeld

Bielefelds Kapitän Klos gewinnt Zweitliga-Torjäger-Kanone

28.06.2020, 17:59 Uhr | dpa

Kapitän Fabian Klos vom Meister und Aufsteiger Arminia Bielefeld hat die erste Torjäger-Kanone in der Geschichte der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der 32-Jährige erzielte beim abschließenden 3:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim seinen 21. Saisontreffer und gewann die Wertung mit zwei Toren Vorsprung auf den am letzten Spieltag gesperrten Wehener Manuel Schäffler. Das Fachmagazin "kicker" vergibt in dieser Saison erstmals analog zur ersten Liga auch an den besten Torschützen der zweiten eine Kanone.