Verwechslung im Krankenhaus

Junger Mann bekommt falsches Medikament und stirbt

26.08.2020, 11:31 Uhr | AFP

Fatale Verwechslung in Bielefeld: In einem Krankenhaus ist es offenbar zu einer tödlichen Medikamentenverwechslung gekommen. Ein junger Mann ist nach einer Routineoperation daran gestorben.

Ein junger Mann im Alter von etwa Mitte 20 ist in einem Bielefelder Krankenhaus gestorben, nachdem er wegen einer Verwechslung ein falsches Medikament eingenommen hatten. Das berichtet der Westdeutsche Rundfunk (WDR).



Nach einer erfolgreichen Routineoperation habe der Mann durch einen tragischen Fehler ein Arzneimittel erhalten, das für einen anderen Patienten bestimmt gewesen sei, berichtete der WDR am Mittwoch. Er starb später an den Folgen der Fehlbehandlung in einem anderen Klinikum.

Das Städtische Klinikum in Bielefeld hatte bereits am Montagabend über das Geschehen informiert, dabei aus datenschutzrechtlichen Gründen und wegen der noch laufenden Untersuchungen aber keine näheren Angaben zu den Abläufen gemacht. Es sprach nur von einem Todesfall "aufgrund tragischer, im einzelnen noch aufzuklärender Umstände".

Die Klinik sei "bestürzt" und trauere mit der Familie des Verstorbenen, hieß es. Eine umfangreiche interne Untersuchung zur Aufklärung sei angelaufen. Laut WDR ist die Kriminalpolizei in die Untersuchung eingebunden.