Bielefeld

Bielefelder OB Clausen muss in die Stichwahl

14.09.2020, 05:49 Uhr | dpa

Der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) muss in die Stichwahl um sein Amt. Bei der Kommunalwahl am Sonntag verpasste der 58-Jährige deutlich die nötige absolute Mehrheit. Er kam auf 39,63 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Sein CDU-Konkurrent, der ehemalige Landtagsabgeordnete Ralf Nettelstroth, erhielt 29,32 Prozent der Stimmen. Die Grünen-Bewerberin Kerstin Haarmann verpasste mit 12,45 Prozent die Stichwahl in der Stadt mit 334 000 Einwohnern.