Bielefeld

Kutschaty: Erster Auftritt im Kampf um SPD-Parteivorsitz

03.10.2020, 03:33 Uhr | dpa

Nach der Bekanntgabe seiner Kampfkandidatur um den Vorsitz der NRW-SPD spricht Thomas Kutschaty heute (16.30 Uhr) vor den Delegierten der Juso-Landeskonferenz in Bielefeld. Kutschaty hatte den Termin schon vor Monaten zugesagt. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt, nachdem er am Donnerstag seinen Hut in den Ring geworfen hatte.

Unter strengen Hygienevorschriften kommen 150 Juso-Delegierte aus 54 Unterbezirken zusammen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Wahl eines neuen Landesvorstands sowie die Nominierung der bisherigen NRW-Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal als Kandidatin für den Bundesvorsitz. Rosenthal will Kevin Kühnert beerben.

SPD-Fraktionschef Kutschaty hatte angekündigt, im November als Landeschef zu kandidieren. Auch der bisherige Landeschef Sebastian Hartmann will wieder antreten. Der Vorstoß Kutschatys hatte am Donnerstag für erste Debatten innerhalb der SPD gesorgt. Hartmann selbst hatte gesagt, er sei von der Kandidatur überrascht worden. Kutschaty habe vorher nicht mit ihm gesprochen.

Kutschaty hatte in einem Brief an seine Fraktion und in den Sozialen Medien auf seine Herkunft verwiesen, um seine Motivation zu erklären: Er sei in einer Sozialwohnung aufgewachsen und in seiner Familie habe niemand Abitur gehabt. Er habe den Aufstieg geschafft - aber heute könne man "anhand der Postleitzahl eines Kindes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welchen Bildungsabschluss dieses Kind machen wird. Das macht mich wütend."