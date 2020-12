Bielefeld

Experte: Verzerrte Berichterstattung nach Silvesternacht

17.12.2020, 14:16 Uhr | dpa

Die Kölner Silvesternacht vor fünf Jahren hat nach Einschätzung des Sozialpsychologen Andreas Zick zu einer Überbetonung von Kriminalität durch Migranten in den Medien geführt. "Es gibt einen Effekt des Signal-Ereignisses auf die journalistische Arbeit in der Nachfolge", sagte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch des Mediendienstes Integration. "Es gab eine Überbetonung danach von Kriminalität, die nicht übereinstimmte mit der Kriminalstatistik, insbesondere bei der Frage: Welche Gruppen sind anfällig für Straftaten?" Es habe auch eine Homogenisierung der Tätergruppen gegeben, die so durch die Faktenlage nicht gedeckt gewesen sei.

Wie repräsentative Umfragen zeigten, seien daraufhin Polarisierungseffekte in der Bevölkerung eingetreten. So sei die Zustimmung zu dem Satz "Wir sollten stärker darauf achten, nicht von Migranten überrannt zu werden" von 28 Prozent im Jahr 2014 auf 42 Prozent 2016 gestiegen.

In der Silvesternacht 2015/16 waren am Kölner Hauptbahnhof viele Frauen von jungen Männern sexuell bedrängt und beraubt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln stammte ein Großteil der Beschuldigten aus Algerien und Marokko - jedoch nicht aus Syrien, dem Land, aus dem 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Die Vorkommnisse in Köln machten weltweit Schlagzeilen.