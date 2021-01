Bielefeld

Arminias Neuhaus fordert "Konstanz" von seiner Mannschaft

14.01.2021, 14:29 Uhr | dpa

Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus sieht wenig Anlass, sein zuletzt erfolgreiches Team im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) personell zu verändern. Nach dem 1:0 gegen Hertha BSC am vergangen Wochenende würden die eigenen Ansprüche wachsen. "Wenn eine Mannschaft zeigt, wozu sie in der Lage ist, kann man es auch verlangen. Die Mannschaft muss nun eine gewisse Konstanz zeigen", sagte Neuhaus am Donnerstag.

Da Manuel Prietl weiter ausfällt, erhielt Fabian Kunze im defensiven Mittelfeld vom Trainer eine Einsatzgarantie. "Natürlich spielt er wieder. Er hat gezeigt, dass er wieder da ist." Den Tabellen-Nachbarn hält Neuhaus nach wie vor für eine der spielstärksten Teams in der Fußball-Bundesliga, "wenn sie in Topform sind". Allerdings hatte die TSG beim 0:4 auf Schalke viele Ausfälle zu beklagen und viele Chancen nicht genutzt. Daher rechnet sich der Aufsteiger beim angeschlagenen Gegner etwas aus. "Unsere Wucht und Einsatzwillen müssen zu sehen sein. Dann können wir auch Hoffenheim schlagen." Mit einem Sieg könnte der Tabellen-15. sogar an den Kraichgauern vorbeiziehen.