Medizinischer Notfall

Toter in verschneiter Bielefelder Innenstadt gefunden

08.02.2021, 21:01 Uhr | dpa

Das Winterwetter trifft in Ostwestfalen Bielefeld besonders hart. In dem Schneetreiben hat die Polizei eine leblose Person entdeckt. Diese ist allerdings nicht erfroren.

In Bielefeld hat die Polizei am Montagmorgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann nach einem medizinischen Notfall in der nordrhein-westfälischen Stadt gestorben, wie eine Sprecherin am Mittag sagte.



Zunächst war am Morgen offen, ob die Person im Schneeunwetter der letzten Tage erfroren war. Die Leiche war auf einem Parkplatz im Süden der Stadt gefunden worden. Ein gegen 8.30 Uhr alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.