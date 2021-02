Bei Brand enttarnt

Männer sollen professionelles Drogenlabor betrieben haben

27.02.2021, 08:54 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) stieß die Feuerwehr auf große Mengen an Chemikalien. Zwei Männer stehen nun vor Gericht – sie sollen dort Drogen hergestellt haben.

Knapp zwei Jahre nach dem Brand in der Lagerhalle in Preußisch Oldendorf kommt es am 15. März zu dem Prozess gegen zwei Männer am Landgericht Bielefeld. Die Anklage wirft einem 31-Jährigen aus Rhödinghausen (Kreis Herford) und einem 39-Jährigen aus Preußisch Oldenburg den professionellen Betrieb eines Drogenlabors im industriellen Ausmaß vor. Bei den Löscharbeiten stellte die Feuerwehr rund 200 Liter Amphetaminöl sicher, welches zur Herstellung von chemischen Drogen benötigt wird.

Der Angeklagte aus Rhödinghausen soll die Halle angemietet und gemeinsam mit seinem Komplizen umgebaut haben. Zudem beauftragte der der 39-Jährige Angeklagte eine Firma damit, einen Brunnen zur Gewinnung für Kühlwasser zu bohren. Gegen mindestens zehn weitere Personen laufen weitere Verfahren im Zusammenhang mit dem Labor.