Tonnen von Chemikalien

Prozess um riesiges Drogenlabor beginnt in Bielefeld

22.03.2021, 08:53 Uhr | dpa

In Bielefeld beginnt ein Prozess gegen fünf Männer. Sie sollen in der Region Ostwestfalen-Lippe ein Drogenlabor betrieben haben.

Tonnen von Chemikalien, ein Brunnen zur Kühlung, Dutzende Gasflaschen: Erst Tage später wurde deutlich, was hinter einem Kabelbrand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen) im April 2019 steckte – ein riesiges Drogenlabor. Am Montag beginnt am Landgericht Bielefeld der Prozess rund um das kriminelle Projekt im Kreis Minden-Lübbecke.

Angeklagt sind fünf Männer aus Rödinghausen (31) und Preußisch Oldenburg (39) sowie aus den Niederlanden (37, 41 und 59). Den beiden Deutschen wirft die Staatsanwaltschaft den professionellen Betrieb eines Drogenlabors im industriellen Ausmaß vor. Laut Anklage sollten in der Halle Grundstoffe für synthetischen Drogen wie Speed hergestellt werden. Diese Arbeit – die Herstellung von Amphetaminöl – sollen die drei Männer aus den Niederlanden erledigt haben. Bis zum 20. Mai sind acht weitere Prozesstage angesetzt.