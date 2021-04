Bielefeld

Bielefeld siegt gegen Freiburg: Erstes Heimtor seit Januar

09.04.2021, 22:30 Uhr | dpa

Abstiegskandidat Arminia Bielefeld hat den erhofften Heimsieg in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht und wird den 28. Spieltag in jedem Fall auf dem Relegationsrang beenden. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer gewann am Freitagabend gegen den ambitionierten SC Freiburg mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich mit nunmehr 26 Punkten vorerst auf dem 14. Platz. Der erste Heimtreffer der Ostwestfalen seit dem 23. Januar war ein Eigentor durch Baptiste Santamaria (68. Minute). Freiburg erlitt im Rennen um die Europapokal-Plätze dagegen einen Rückschlag. Die unmittelbar vor den Bielefeldern liegenden 1. FC Köln (23) und Mainz 05 (25) treffen am Sonntagabend im direkten Duell aufeinander.