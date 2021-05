Bielefeld

Aus dem Nest geweht: Polizisten retten unterkühlten Kauz

06.05.2021, 18:25 Uhr | dpa

Polizisten haben in Bielefeld einen kleinen Kauz gerettet, der offenbar aus dem Nest geweht worden war. Das Tier habe in einem Wohngebiet stark unterkühlt unter einem Auto gesessen, berichtete die Polizei. Die Polizisten nahmen das Tier auf und brachten es im angenehm temperierten Streifenwagen zum Veterinäramt. Von dort werde der Kauz in eine Aufzuchtstation gebracht, hieß es in der Mitteilung.