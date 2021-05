875 Kilo zu viel

Überladener Minibus hängt mit Heck fast auf Straße

07.05.2021, 14:16 Uhr | dpa

Diesen Wagen hat ein Mann in Bielefeld unabsichtlich tiefer gelegt: Laut Polizei hatte er 875 Kilogramm zu viel geladen. Sie stoppte seine Fahrt.

Ein überladener Minibus, dessen Heck fast die Straße berührte, hat in Bielefeld die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten den Wagen am Donnerstag auf der Schlosshofstraße stoppten, entdeckten sie Dutzende 25-Kilo-Säcke mit Baukleber-Pulver im bis an die Decke gefüllten Laderaum, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Fahrer (44) musste 35 Säcke – insgesamt 875 Kilo – abladen, bevor er weiterfahren durfte. Er bekam ein Knöllchen über 125 Euro.