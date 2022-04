Bielefeld

Magath weiter mit Solo-Stürmer: Kunze und Castro

30.04.2022, 16:08 Uhr | dpa

Hertha-Trainer Felix Magath hat eine Taktikänderung verworfen und setzt auch im nächsten Abstiegskracher bei Arminia Bielefeld auf ein System mit nur einem Angreifer. Davie Selke stürmt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wie bei den jüngsten Siegen gegen Augsburg (1:0) und den VfB Stuttgart (2:0) für die Berliner, Ishak Belfoldil sitzt auf der Bank. Einzige Änderung im Vergleich zum Erfolg gegen den VfB ist die Rückkehr von Marco Richter, der seine Gelb-Sperre in der Fußball-Bundesliga abgesessen hat und nun den gelbgesperrten Vladimir Darida vertritt.

Bei der Arminia musste der neue Cheftrainer Marco Kostmann kurz vor Anpfiff noch eine Änderung vornehmen. Amos Pieper saß wegen muskulärer Probleme doch nur auf der Bank. Für ihn rückte Nathan de Medina in die Abwehr. Kostmann setzte auf Routine. Der 34 Jahre alte Gonzalo Castro steht erstmal seit Anfang März wieder in der Startelf. Der zu Ostern gegen Bayern München schwer am Kopf verletzte Fabian Kunze kehrt bei den Ostwestfalen ins Team zurück.

"Für uns geht es in jedem Spiel um alles", sagte Kostmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky. "Deswegen wollen wir mit aller Macht dieses Spiel gewinnen." Zur Aufstellung Castros sagte er: "Wir brauchen Männer mit Bärten", die die jungen Spieler führen sollten.

Die Berliner gehen mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf Bielefeld in die Partie. Mit einem Erfolg könnte der direkte Abstieg bereits vermieden werden. Gewinnt Wolfsburg in Stuttgart, wäre die Hertha gerettet. Die Arminia muss als Tabellen-17. unbedingt den Rückstand von zwei Punkten auf den VfB verkürzen, um zumindest den Relegationsrang nicht aus dem Blick zu verlieren.