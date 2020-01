Bochum

Kellerbrand in Bochum: Rauchgas-Verletzte im Krankenhaus

27.01.2020, 20:22 Uhr | dpa

Sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bochum sind wegen Verdachts der Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Als die Feuerwehrleute am Montagabend bei dem Kellerbrand im Stadtteil Hamme eintrafen, quoll bereits Rauch aus dem Hauseingang, wie ein Sprecher schilderte. Er sprach von einer starken Rauchentwicklung durch einen brennenden Koffer im Keller des Hauses. nrw-aktuell.tv hatte auf Twitter darüber berichtet.