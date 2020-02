Bochum

90-Jährige von Auto erfasst: Schwer verletzt

02.02.2020, 13:35 Uhr | dpa

Eine 90-Jährige mit Rollator ist in Bochum von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war am Samstagabend rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 61-Jährige übersah dabei die Rentnerin, die hinter dem Wagen auf dem Gehweg unterwegs war. Die 90-Jährige geriet unter das Auto und erlitt schwere Verletzungen.