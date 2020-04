Bochum

Vergewaltigung verhindert: Corona-Verdacht bei Täter

16.04.2020, 12:53 Uhr | dpa

Ein Augenzeuge (25) hat eine versuchte Vergewaltigung in Bochum verhindert und den mutmaßlichen Täter (23) festgehalten. Da der Verdacht bestand, dass der Mann mit dem Coronavirus infiziert ist, wurde ein entsprechender Test gemacht. Das Ergebnis lag laut Polizei am Donnerstag zunächst noch nicht vor.

Nach Angaben der Behörde hatte der Zeuge, der mit seiner Mutter unterwegs war, am Mittwochabend Schreie in einem Bochumer Park gehört. Der Verdächtige habe versucht, die am Boden liegende Frau zu vergewaltigen. Als der mutmaßliche Täter die Zeugen bemerkte, wollte er flüchten. Der25-Jährige habe ihn verfolgt und zu Boden gebracht. Er habe ihn dann festhalten können, bis die Einsatzkräfte eintrafen. "Der Westen" und die "Rheinische Post" hatten zuvor berichtet.