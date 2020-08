Bochum

Hembla-Zukauf gibt Vonovia weiter Auftrieb

05.08.2020, 02:01 Uhr | dpa

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat dank milliardenschwerer Zukäufe im Ausland und höherer Mieteinnahmen im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient. Zudem profitierte der Dax-Konzern von seinem Wohnungsbestand, von Neubauten und Dachaufstockungen, aber auch von seinen Dienstleistungen rund um die Gebäude. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Vonovia.

In den ersten sechs Monaten stieg das operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 676,3 Millionen Euro, wie die Gesellschaft am Mittwoch in Bochum mitteilte. Die Mieteinnahmen wuchsen bei einem weiter geringen Leerstand um rund 12 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Die Miete erhöhte sich im Schnitt auf 7,03 Euro pro Quadratmeter - das waren 5,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig steckte Vonovia mit rund 860 Millionen Euro mehr in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung.