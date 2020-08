Bochum

Radfahrerin prallt gegen Straßenbahn: Schwerverletzt

27.08.2020, 08:54 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwochabend in Wattenscheid eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 38-Jährige sei in entgegengesetzter Richtung zu der Straßenbahn gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus noch ungeklärter Ursache habe sie die Kontrolle über ihr Rad verloren und sei gegen den hinteren Teil der Straßenbahn gestürzt. Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.