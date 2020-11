Bochum

Fußball-Zweitligist Bochum behält Stadionnamen bis 2026

13.11.2020, 17:32 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem Logo des Vereins hängt an einem Mast. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der VfL Bochum wird auch in den kommenden Jahren seine Heimspiele im Vonovia Ruhrstadion austragen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wurde eine Einigung mit dem Immobilienkonzern auf eine Verlängerung der Stadion-Namensrechte bis 2026 erzielt. Das DAX-Unternehmen mit Sitz in Bochum ist seit 2016 Premium Partner des Revierclubs.