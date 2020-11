Bochum

Hochgiftiges Zyankali in Bochumer Wohngruppe gefunden

27.11.2020, 16:01 Uhr | dpa

Auf der Suche nach angeblich versteckten Feuerwerkskörpern sind Ermittler in einem Wohnheim in Bochum auf hochgiftiges Zyankali gestoßen. Der Bewohner, in dessen Schrank sich das Gift befand, habe angegeben, die Dose mit einer Substanz auf einem Industriegelände in einem leerstehenden Gebäude gefunden zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien über die Durchsuchung in der Wohngruppe für psychisch Kranke und den gefährlichen Fund am Donnerstag berichtet. Laut WDR handelte es sich um 100 Milliliter des tödlich wirkenden Giftes.

Dem Polizeisprecher zufolge war es eine erhebliche Menge - ob Pulver oder Flüssigkeit, konnte er zunächst nicht sagen. Unter anderem werde nun ermittelt, wieso sich das Gift ungesichert in dem leerstehenden Gebäude befunden hatte. Ein Bewohner des Heims hatte heimliche Feuerwerkskörper in der Wohngruppe vermutet und mit seinem Hinweis die Durchsuchung ausgelöst.