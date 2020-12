Bochum

Zahl der Corona-Infektionen in NRW stagniert

03.12.2020, 09:16 Uhr | dpa

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stagniert in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) einen Wert von 138,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch hatte die Kennzahl noch mit 137,7 leicht darunter gelegen.

Mehrere Städte, darunter Solingen (249,9), Duisburg (220,6) und Hagen (245,4), überschritten allerdings weiterhin die extreme 200er-Schwelle. Ab diesem Wert gelten nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern zusätzliche Einschnitte zur Eindämmung.

Zuletzt gab es in NRW 4960 registrierte Neuinfektionen an einem Tag. Seit Beginn der Pandemie wurden 272 021 Fälle bekannt, 3721 Personen sind verstorben. Aktuell geht das LZG von rund 63 800 Infizierten aus.