Bochum

Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt weiter: Auf 93,1

28.01.2021, 07:53 Uhr | dpa

Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner sinkt in Nordrhein-Westfalen weiter. Am Donnerstagmorgen lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 93,1, wie das Landeszentrum Gesundheit NRW mitteilte. Am Vortag hatte die wichtige Kennziffer noch bei 97,2 gelegen und war damit erstmals seit rund drei Monaten unter die 100er-Schwelle gerutscht. Angestrebt wird die Zahl 50 - ab dann können die Gesundheitsämter nach eigenem Bekunden die Infektionsketten wieder nachvollziehen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in Nordrhein-Westfalen um 155 auf 10 456. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter in NRW zudem 3246 weitere Neuinfektionen.