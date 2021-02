Bochum

Eintracht Braunschweig verliert bei Aufstiegskandidat Bochum

14.02.2021, 15:30 Uhr | dpa

Braunschweigs Oumar Diakhite und Bochums Simon Zoller (l-r.) am Ball. Foto: Guido Kirchner/dpa (Quelle: dpa)

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Der Tabellenvorletzte verlor am Sonntag beim Tabellenzweiten VfL Bochum erwartungsgemäß mit 0:2 (0:2), vergab dabei aber zwei Großchancen.

Schon in der achten Minute traf Armel Bella Kotchap zur Führung für den VfL. Es war in dieser Saison bereits das elfte Braunschweiger Gegentor in der Anfangsviertelstunde eines Spiel. Danach verschoss Dong-won Ji einen Foulelfmeter für die Eintracht (25.), ehe Marcel Bär von der Strafraumgrenze aus über das leere Tor schoss (27.). Danilo Soares bestrafte dies mit dem zweiten Bochumer Treffer nur fünf Minuten später (32.). Nach der Pause war der VfL klar besser.

Wie so häufig waren die Braunschweiger hinten zu fehlerhaft und vorne zu harmlos. Das setzt den Aufsteiger vor den nächsten drei Spielen stark unter Druck, denn dann geht es nacheinander gegen drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte: Jahn Regensburg, 1. FC Nürnberg und den Hauptrivalen SV Sandhausen, der als Tabellen-16. gegen den Karlsruher SC nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verlor.