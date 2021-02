Bochum

Auto überschlägt sich: Mann in Lebensgefahr

25.02.2021, 05:59 Uhr | dpa

Ein Mann hat sich am Mittwochabend auf der Autobahn 448 bei Bochum mit seinem Auto überschlagen und lebensgefährlich verletzt. Er war im Wagen eingeklemmt und wurde zunächst dort vom Rettungsdienst und einer Notärztin versorgt, wie die Feuerwehr Bochum mitteilte. Die Feuerwehr schnitt mit einem hydraulischen Rettungsgerät das Dach des Autos ab. So konnte der Mann nach rund 40 Minuten befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.