Bochum

VfL Bochum steigt in die Bundesliga auf

23.05.2021, 17:28 Uhr | dpa

Der VfL Bochum ist zum siebten Mal in seiner Geschichte in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Mit dem 3:1 (1:0) am Sonntag gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag der Saison verteidigte der Revierclub Platz eins in der zweiten Liga.