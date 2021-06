Bochum

Klavier brennt in ehemaliger Gastwirtschaft

03.06.2021, 20:09 Uhr | dpa

In einer ehemaligen Gastwirtschaft in Bochum ist am Donnerstag ein Klavier in Brand geraten. Alle Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer wurde gelöscht. Da sich Rauch in das Innere des Gebäudes ausgebreitet hatte, wurden die ehemaligen Gasträume und der Treppenraum des Gebäudes mit Hochleistungslüftern belüftet. Die Brandursache war noch unklar. Das Klavier stand im Eingangsbereich des ehemaligen Lokals.